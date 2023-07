The Chemical Brothers aprono le danze all’Ama Music Festival

Spesso quando si parla di anteprime ci si scontra essenzialmente con due filosofie differenti ovvero la prima, dove si cerca di essere cauti per non sprecare tutto subito e la seconda, nella quale si esagera all’inizio per poi lasciare poco o nulla per la fase finale. Quest’anno, invece, Ama Music Festival ha deciso di strafare, partendo con il botto nella Preview di luglio e rilanciando alla grande con l’incredibile line up del Festival vero e proprio a fine agosto.

L’otto luglio, nel meraviglioso parco di villa Ca’ Cornaro a Romano d’Ezzelino, a due passi da Bassano del Grappa, il duo più famoso della musica elettronica internazionale, The Chemical Brothers, si esibirà in un live set di più di due ore, con i migliori effetti luci e video, nel palco di Ama Preview, l’anteprima di AMA Music Festival. Si unirà all’evento un nome che non ha bisogno di presentazioni, Sir Bob Cornelius Rifo, il golden boy della musica electro punk, con il suo progetto The Bloody Beetroots, oltre ad una reunion che non ti aspetti, i Motel Connection, celebre band electro rock capitanata da Samuel dei Subsonica, che tornano alla ribalta dopo anni di silenzio.

L’apertura cancelli sarà alle ore 17.30 con una timetable molto ricca che prevede il live dei Motel Connection alle ore 19, il DJ set di The Bloody Beetroots alle 20.15, il DJ set di James Holroyd alle ore 21.30 per poi concludere con il live di The Chemical Brothers alle 22.

I biglietti sono ancora disponibili on line e acquistabili alla cassa il giorno dell’evento stesso. L’ingresso è gratuito per i bambini fino ai 13 anni compiuti e per i disabili con accompagnatore in possesso del regolare ticket. La manifestazione è garantita anche in caso di pioggia.

Per gli instancabili che sono riusciti ad accaparrarsi i vip pass, la festa continuerà dopo il concerto, in Villa Rezzonico a Bassano, con l’afterparty esclusivo che vedrà in consolle Hu e i Krakatoa.

A fine estate invece sarà il momento dell’ottava edizione di AMA Music Festival, che si terrà dal 23 al 27 agosto, sempre a Ca’ Cornaro, con Cypress Hill, Articolo 31, Megadeth, Salmo, Turnstile, White Lies, Lacuna Coil, Yungblud e tanti altri. Non una semplice rassegna canora ma un vero e proprio festival, patrocinato dai comuni di Bassano del Grappa e Romano d’Ezzelino in cui musica, arti performative e percorsi culturali si intrecciano con l’obiettivo di dar vita ad una manifestazione che si sta sempre più affermando come punto di riferimento per il territorio ed il turismo locale.

Nato nel 2015 da un’idea di Andrea Dal Mina, AMA Music Festival ha da sempre l’obiettivo di portare nel territorio non solo musica ma anche cultura, storia, turismo responsabile e percorsi enogastronomici nei quali suoni e arti si intrecciano con l’ambiente circostante. Lo scorso anno ha accolto ben 30 mila persone e si è aggiudicato l’ambito riconoscimento di miglior festival italiano messo in palio da Ticketmaster, il circuito di vendita biglietti più importante al mondo.