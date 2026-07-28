Trionfo sportivo: Simone Astore oro mondiale e Andrea Crestani campione italiano

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Romano d’Ezzelino sale ai vertici dello sport mondiale e nazionale grazie a Simone Astore e Andrea Crestani, saliti sul podio al campionato mondiale dell’arte marziale vietnamita Vovinam Viet Vo Dao e al nazionale di lancio del peso.

A Parigi, in occasione del settimo campionato mondiale di Vovinam Viet Vo Dao tenutosi dal 22 al 25 luglio 2026, Simone Astore ha conquistato la medaglia d’oro nel combattimento categoria 70-75 kg, laureandosi campione del mondo in una manifestazione che ha visto la partecipazione di quasi cinquecento atleti da venti nazioni per festeggiare anche i trent’anni di diffusione globale dell’arte marziale.

Il ventunenne Andrea Crestani a sua volta si è aggiudicato il titolo di campione italiano Under 23 nel lancio del peso ai campionati di Molfetta svolti dal 10 al 12 luglio, firmando nell’ultima prova il suo record personale con una misura di 17.57 metri. Per Crestani si tratta del terzo titolo tricolore dopo quelli ottenuti nelle categorie Under 16 e Under 20, un exploit che gli garantisce la qualificazione diretta ai campionati assoluti di Firenze.

“Dietro questi traguardi ci sono anni di duri allenamenti, sacrifici e grande disciplina – spiegano con orgoglio dall’amministrazione comunale di Romano d’Ezzelino – Per questo rivolgiamo a nome nostro e di tutta la comunità le più vive congratulazioni, riconoscendo nelle loro imprese un motivo d’orgoglio per il territorio e un luminoso esempio di dedizione per tutti i giovani”.

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