Bike to Work 2025: Alessio Bortoli vince una mini-car elettrica tra 40mila concorrenti

Una mini-car elettrica come premio per aver scelto, ogni giorno, la mobilità sostenibile. È stata consegnata questa mattina, in piazza De Fabris a Nove la mini-car elettrica ad Alessio Bortoli, vincitore dell’estrazione finale del concorso nazionale Ecoattivi, che premia i comportamenti virtuosi dei cittadini aderenti al progetto Bike to Work. Alessio, residente a Nove, è stato estratto tra oltre 40.000 utenti attivi distribuiti in più di 600 Comuni italiani aderenti al progetto.

A consegnare il premio sono stati il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, il sindaco di Nove Luca Rebellato, il consigliere provinciale con delega all’Ambiente Filippo Negro, l’assessore all’Ambiente del Comune di Nove Sonia Cuman, l’assessore all’Ambiente del Comune di Tezze sul Brenta (capofila di Bike to Work di cui fa parte Nove) Elisa Marchiorello, insieme alla rappresentante di Achab Paola Rossi, società che segue il progetto.

Il concorso Ecoattivi rientra nelle iniziative di Bike to Work, progetto promosso dalla Provincia di Vicenza per incentivare gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta, e-bike, monopattino elettrico o a piedi, attivo in ben 51 comuni aderenti della provincia di Vicenza. Attraverso l’app Ecoattivi gli utenti possono accumulare ecopunti in base ai chilometri percorsi e alle numerose attività dedicate alla sostenibilità, partecipando così all’estrazione finale.

“E’ una grande soddisfazione consegnare oggi questo premio proprio qui a Nove. – ha esordito Andrea Nardin – Oggi con Bike to Work coinvolgiamo 51 Comuni e siamo convinti che questa rete sia destinata ad ampliarsi ulteriormente. La consegna della mini-car rappresenta un’ulteriore occasione per diffondere il messaggio che la mobilità alternativa è una scelta concreta e sostenibile”.

“Sono cinque o sei anni che inseguiamo il sogno di vedere un vincitore vicentino – ha sottolineato il consigliere provinciale Negro – Prima quando l’iniziativa era attiva nella Valle del Chiampo e poi come progetto esteso a tutta la provincia. Questa consegna è anche l’occasione per ringraziare tutti i Comuni che hanno creduto in Bike to Work, contribuendo a promuovere la mobilità sostenibile e, attraverso i buoni previsti dall’iniziativa, a sostenere i negozi di vicinato”.

“Siamo davvero orgogliosi che il vincitore del concorso nazionale Ecoattivi sia un nostro concittadino – ha dichiarato il sindaco Rebellato – Questo progetto ha una valenza nazionale e i numeri raggiunti dimostrano quanto sia apprezzato. Un ringraziamento va all’assessore all’Ambiente del Comune di Nove, Sonia Cuman, e all’assessore all’Ambiente del Comune di Tezze sul Brenta, Elisa Marchiorello, che hanno seguito con impegno questa iniziativa, dimostrando come la collaborazione tra Comuni sia una vera chiave di successo”.

Numeri in crescita per Bike to Work

Dopo il rinnovo del progetto, avvenuto a maggio 2026 a seguito del successo dell’iniziativa, Bike to Work proseguirà fino al 30 ottobre 2026. I risultati positivi si leggono già in questa fase di ricognizione a metà progetto: ad oggi gli utenti iscritti sono 3.843, di cui 2.996 attivi, con un incremento rispettivamente del 17,9% e del 5,3% rispetto ai dati di inizio maggio. Complessivamente sono stati percorsi oltre 707.500 chilometri, evitando l’emissione di circa 106.125 kg di CO₂, equivalenti alla capacità di assorbimento di circa 5.300 alberi.

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