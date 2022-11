Anziana investita e uccisa da un camion sulla statale. La vittima è una suora del “Palazzolo”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tragedia stamattina alle 7.20 a Rosà, dove una suora sarebbe stata urtata con esiti mortali da un camion in manovra, poi ripartito probabilmente senza che il conducente si sia reso conto del dramma in corso. L’investimento è avvenuto in strada, di fronte al civico 7 e al Cinema Teatro Monte Grappa, pare durante la fase di attraversamento della trafficata arteria stradale, in prossimità delle strisce pedonali.

La vittima è una suora a riposo vicentina di 87 anni (nata nel 1935, le iniziali sono F.M.), originaria di Rosà e residente nella casa di riposo ospitata all’interno dell’Istituto Pii del “Suore Poverelle” insieme ad altre consorelle. Sembra che, come ogni mattina, si stesse recando nella vicina chiesa parrocchiale per partecipare alla Santa Messa. L’anziana era molto conosciuta nella cittadina rosatese, dove ha svolto per decenni il proprio servizio.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del Suem 118, chiamati da una persona nei paraggi, ma è stato subito chiaro agli specialisti dell’emergenza sanitaria che per la donna non si potesse far altro che verificarne il decesso. L’allarme è scattato da via Capitano Alessio, non lontano dal centro del paese e a poche decine di metri dal luogo di residente dell’87enne, in quel momento sola. Alla scena avrebbe assistito un altro camionista, testimone oculare già sentito dalle forze dell’ordine. In corso le ricerche dell’autoarticolato, che ha proseguito la marcia in direzione di Cittadella.

Attraverso i filmati di videosorveglianza sulla strada statale gli operatori sarebbero risaliti in poche ore alla targa (straniera) del veicolo di trasporto merci investitore, che sarà quindi rintracciato a breve. Sul posto sono giunte due pattuglie del consorzio di polizia locale Nord Est Vicentino per i rilievi e per la gestione del traffico sulla strada statale 47, scenario del tragico fatto di cronaca. Toccherà agli agenti ricostruire l’episodio negli attimi antecedenti all’urto fatale.

Sembra che la suora provenisse dallo stabile che ospita la scuola materna “Gesù Fanciullo”, distante poche decine di metri, e sia stata investita dalla cabina motrice sul lato opposto rispetto al posto di guida del camionista. Per il momento le generalità complete della vittima e le circostanze dettagliate dell’incidente sono mantenute sotto riserbo, in attesa degli sviluppi delle indagini legati al tragico fatto di cronaca.

La notizia è in aggiornamento