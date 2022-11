Femminicidio di Anna Filomena Barretta, le amiche diventano modelle per un calendario benefico

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Era il 19 novembre 2018 quando a Marano Vicentino si sparse la notizia di una tragedia familiare di inaudita ferocia. Anna Filomena Barretta fu vittima di un femminicidio, colpita alla testa da un colpo di arma da fuoco. A quattro anni di distanza la donna uccisa per mano dell’ex marito rivive grazie al ricordo delle colleghe ed amiche che hanno deciso di dedicare il loro tempo dando vita all’associazione no profit “Le amiche di Anna”. L’obbiettivo è la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, le ex colleghe della donna uccisa stanno lavorando da anni a suon di campagne di comunicazione per un fenomeno che si ripete troppo spesso.

Proprio in ricordo di Anna è stato prodotto il calendario 2023 dal titolo “Ricordati, basta silenzi: urla!” Un chiaro messaggio a tutte le donne sofferenti che vivono una situazione di angoscia e paura a denunciare chi fa loro del male. Il calendario è realizzato dal fotografo Ernesto Jobin, con la collaborazione della make-up artist Federica Dalla Vecchia e vede come modelle protagoniste le amiche e colleghe di lavoro di Anna. Nel video (vedi sotto) è possibile vedere il backstage del progetto con le “modelle per un giorno” impegnate con grande dedizione.

Le 12 fotografie presenti sono espressione di varie emozioni, ognuna di loro è rappresentata in diverse pose e vuole invitare le donne in difficoltà a non avere paura di ribellarsi, contattando direttamente l’associazione in caso di necessità. Solitudine, dolore e paura sono solo alcuni dei sentimenti rappresentati nella raccolta. Per scoprire tutti i mesi del calendario 2023 dell’associazione “Le amiche di Anna” è possibile partecipare alla presentazione ufficiale che avverrà nei giorni di sabato 19 e domenica 20 novembre presso il Centro Commerciale di Thiene in Via Gombe. Il ricavato della vendita sarà devoluto alle figlie della 42enne scomparsa nel 2018.