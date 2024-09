Ospite a “Sabato in diretta” il 35enne che si è immerso per salvare il guidatore intrappolato

Il salvataggio di un automobilista di 42 anni a rischio annegamento in una roggia di Rosà è stato raccontato di diretta tv in una trasmissione sui canali pubblici Rai nei giorni scorsi. In particolare, protagonista è stato Gianmario Giusti, il vicentino di 35 anni che non ha esitato ad immergersi nel canale pieno d’acqua per portare in salvo il ragazzo alla guida di una Lancia Y bloccato all’interno dell’abitacolo dell’utilitaria in piena notte, la cui vita era in pericolo. “Chiunque si fosse trovato al mio posto avrebbe fatto la stessa cosa“, ha dichiarato Giusti davanti alle telecamere Rai.

Un fatto di cronaca, legato a un incidente stradale risalente alla notte tra venerdì 20 e sabato 21 settembre 2024 (intorno all’una), risoltosi senza vittime grazie al coraggio del rosatese. Residente nelle vicinanze del luogo dell’emergenza, poi contattato dalla redazione della trasmissione “Sabato in diretta” e invitato a raccontare in prima persona la vicenda.

Lo ha fatto mostrando modestia, senza sensazionalismi, ricordando di aver ricevuto aiuto da un altro automobilista di passaggio che si è messo a disposizione della “missione” imprevista e improvvisa inscenata in via Campagnola, con poi l’intervento di emergenza completato poi dai vigili del fuoco di Bassano del Grappa giunti sul posto. “Una storia di coraggio e di altruismo” come l’ha definita in apertura la conduttrice. “Se non avessi fatto nulla magari il giorno dopo avrei portato il rimorso di una persona morta”, ha risposto a una delle domande l’invitato negli studi Rai.

Il 35enne si trovava all’esterno della sua abitazione, dove era da poco rientrato, quando si è reso contro dell’uscita di strada della Lancia Y, prestando subito soccorso al conducente intrappolato nella macchina. Ha raggiunto in bicicletta il capannello di gente poco lontano, scendendo in acqua per portare in salvo il 42enne anche lui vicentino – di Rossano Veneto -, rimasto ferito ma che si ristabilirà con la dovuta pazienza. Sono stati attimi concitati, in cui si è temuto di non poter forzare a mani nudi le portiere, ma per fortuna l’intervento è riuscito, portando sulla sponda l’automobilista sotto choc. Intervistate nel corso della puntata anche Elisa e Miriam, due giovani vicentine testimoni dell’incidente e dei soccorsi.

Proprio questa sera, in Municipio a Rosà, Gianmario Giusti riceverà in sala consiliare un riconoscimento pubblico per il gesto compiuto dalle mani del sindaco locale Elena Mezzalira. Appuntamento alle 20 in apertura di Consiglio Comunale.