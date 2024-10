Spaccio di droga, arrestato uno spacciatore e sequestrati 200 grammi di marijuana

I fatti risalgono alla sera di venerdì 25 ottobre. Tre pattuglie del gruppo di Bassano, unitamente al cane antidroga “Ray” del gruppo di Vicenza, hanno effettuato controlli nei pressi di un locale abitualmente frequentato da giovani. In questo contesto, i militari hanno notato un ragazzo ghanese che alla vista delle pattuglie ha mostrato un certo nervosismo, cercando di allontanarsi. I finanzieri hanno quindi proceduto con l’identificazione per sottoporlo ai controlli di rito.

In questo modo, è stato scoperto che il giovane era in possesso di diversi involucri contenenti marijuana, nonché di denaro contante. Inoltre, da ulteriori accertamenti, è stato rilevato che il giovane ha precedenti in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Per questa ragione, le Fiamme Gialle hanno esteso le ispezioni presso l’abitazione dell’uomo. All’interno della casa, anche grazie al fiuto di “Ray”, hanno perquisito i locali, rinvenendo – occultata in vari involucri – ulteriore marijuana per un totale di circa 200 grammi. In aggiunta, sono stati scoperti un bilancino di precisione e ulteriore materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento e la vendita della droga.

I finanzieri hanno pertanto arrestato il responsabile e sequestrato la sostanza stupefacente. Informata subito dell’accaduto, la Procura di Vicenza ha disposto gli arresti domiciliari del pusher, che nei prossimi giorni verrà sottoposto a giudizio.