Fuga di metano in statale: messa in sicurezza complicata, strada chiusa anche oggi

Sono proseguite anche ieri, domenica 29 giugno, le operazioni di messa in sicurezza della strada statale 47 Valsugana nel tratto urbano di Rosà, chiusa al traffico a seguito della rottura di una condotta di media pressione del metano avvenuta nel pomeriggio di giovedì scorso, durante alcuni lavori di posa della fibra ottica.

L’incidente, che ha provocato una significativa fuga di gas nel sottosuolo, ha richiesto un immediato intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici di Italgas, che hanno attivato rapidamente le procedure di contenimento. Tuttavia, nella giornata di venerdì si sono registrate nuove sacche di gas in prossimità del punto danneggiato, rilevate anche all’interno di un’attività commerciale (la “Cleor Compro Oro”), con conseguente attivazione di ulteriori misure precauzionali e il prolungamento della chiusura stradale.

Nel corso della notte tra venerdì e sabato è intervenuto anche il nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico) dei vigili del fuoco di Mestre, per una valutazione più approfondita dell’area. Le verifiche hanno confermato la persistenza di metano nel sottosuolo, dovuta alla particolare conformazione geologica, e l’esigenza di ulteriori accertamenti e lavori per scongiurare qualunque rischio.

Per questo sono in corso diverse operazioni tecniche: scavi “a uso camino” su carreggiata e marciapiedi per favorire la dispersione del gas residuo; realizzazione di tre bypass per escludere danni su altri tratti della rete; nuove aperture a sud lungo la Ss47 e presso punti strategici individuati dai rilevamenti; presidio costante da parte di vigili del fuoco, tecnici Italgas, Anas e polizia locale. La statale rimarrà chiusa almeno fino a oggi, lunedì 30 giugno, con intersezioni e tratti stradali interessati completamente chiusi per garantire l’incolumità pubblica.

La situazione del traffico e della viabilità

La deviazione predisposta da Anas su strade comunali secondarie ha causato pesanti disagi, rallentamenti e congestione del traffico, anche per mezzi pubblici e pesanti e si teme il peggioramento in vista della giornata lavoratira odierna. In risposta all’emergenza la polizia locale di Rosà è operativa da giorni per regolare i flussi, presidiare i punti critici e garantire la sicurezza degli utenti della strada; è stata potenziata e aggiornata la segnaletica stradale di deviazione, con l’obiettivo di migliorare l’informazione agli automobilisti e limitare l’impatto sul traffico.

“Ci troviamo di fronte a un’emergenza – spiega la sindaca di Rosà, Elena Mezzalira – che si sta rivelando più complessa e duratura del previsto. Nessuno poteva immaginare che i lavori per la posa della fibra ottica potessero generare un simile scenario. Comprendiamo perfettamente i disagi dei cittadini, delle attività economiche e di chi attraversa il nostro territorio quotidianamente. La Ss47 è un’arteria vitale, ma la priorità assoluta resta la sicurezza. Desidero ringraziare con sincera gratitudine tutti i tecnici, i vigili del fuoco, gli operatori di Anas, Italgas e la nostra polizia locale, che stanno lavorando senza sosta per ripristinare la normalità. Chiedo a tutti la massima collaborazione: rispettare segnaletica e percorsi alternativi significa aiutare chi è sul campo da giorni per tutelare la collettività”. Il Comune di Rosà continuerà a monitorare la situazione in tempo reale e fornirà aggiornamenti tempestivi alla cittadinanza tramite i canali ufficiali. È richiesta a tutti la massima attenzione e il rispetto delle indicazioni operative.