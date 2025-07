Fuga di gas, riaperta la SS47 ma rimangono chiuse temporanemente alcune vie secondarie

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’amministrazione comunale di Rosà l’annuncio ho la dato ieri sera intorno alle 18,30:

al termine dell’ultimo incontro di ricognizione degli interventi di messa in sicurezza dopo la fuga di metano, la strada statale 47 Valsugana è stata riaperta al traffico veicolare.

Una notizia che dovrebbe porre fine a una settimana di agonia, con pesanti ripercussioni sul traffico, la vivibilità per gli abitanti della zona e gli affari dei commercianti del tratto di strada interessato. Il danno alle condutture era stato provocato dal cantiere per la posa della fibra ottica lo scorso giovedì, 26 giugno e aveva causato la dispersione di gas metano a media pressione all’incrocio tra via Mazzini (SS47), via Campagnola e via Sacro Cuore. L’incontro di ieri pomeriggio era stato convocato per valutare lo stato attuale dell’intersezione stradale e degli edifici limitrofi, a seguito dei primi interventi di messa in sicurezza e per definire le attività da avviare in vista del ripristino delle condizioni di sicurezza e della viabilità.

“Dalla ricostruzione tecnica eseguita da Italgas, è stata accertata l’assenza di ulteriori perdite e si è confermata anche la tenuta degli impianti dopo il collaudo effettuato” ha spiegato il Comune in una nota. “Tuttavia – ha aggiunto – è stata riscontrata la presenza residua di gas in alcune porzioni sotterranee dell’area interessata, con particolare attenzione agli edifici e pertinenze vicini al punto dell’incidente. Il comando dei vigili del fuoco ha segnalato che i livelli di gas risultano inferiori al campo di infiammabilità, ma si è ritenuto necessario mantenere un livello massimo di attenzione e proseguire con la ventilazione degli ambienti interni attraverso l’apertura delle finestre, fino a nuovo accertamento da parte dei pompieri stessi”.

La riunione di ieri ha anche stabilito il divieto di utilizzo dello stabile interessato dalla presenza di gas fino a nuovo ordine, con ventilazione costante e disabilitazione dell’impianto elettrico fintanto che i valori misurati saranno pari a zero; il ripristino del manto stradale e dei sottoservizi; la chiusura temporanea del tratto compreso tra via Maello e la SS47, e di via Campagnola nel tratto fino a via Sacro Cuore, con ordinanza e segnaletica apposita a cura della polizia locale. Il Comune ha anche voluto ringraziare, in costante raccordo con gli enti coinvolti, il personale tecnico e operativo intervenuto per la professionalità e tempestività dimostrata.

