Auto fuori controllo abbatte palo del telefono e finisce nel fosso. Feriti quattro giovani

Fila di ambulanze nel pomeriggio del giorno di Pasquetta a Schiavon, in soccorso di tre giovani e di una ragazza rimasti feriti in seguito all’uscita di strada della vettura su cui si dirigevano verso Vicenza, di ritorno da una giornata in compagnia.

Chiamata al 118 con richiesta di supporto medico e dei pompieri da via Santa Romana, alle 17.40 circa, dove i soccorritori hanno trovato la Bmw di colore grigio chiaro con due ruote lato guida nel fossato e il palo in legno della linea telefonica penzolante nella carreggiata di marcia.

I quattro a bordo sono usciti malconci dell’uscita di strada, ma in autonomia, riportando tutti delle contusioni. Nessuno tra loro sarebbe in gravi condizioni ma non si sono potute reperire informazioni certe sul loro stato di salite successivamente al ricovero in pronto soccorso. Si tratta di tre ventenni e di una ventenni vicentini tutti residenti in divere località della provincia.

Sullo scenario dell’incidente oltre a personale sanitario d’emergenza e vigili del fuoco si è vista anche una pattuglia di polizia stradale, che si è occupata di segnalare l’ostacolo fonte di pericolo lungo la via, del traffico da rallentare nelle due direzioni di marcia e dei rilievi sul sinistro. La dinamica non è nota, ma si pensa a un probabile errore del guidatore senza che risultino coinvolti altri veicoli. Le operazioni di soccorso nel loro complesso sono durate circa due ore, per rimettere il tratto in sicurezza.