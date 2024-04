Agguato a Bari: ucciso il nipote del boss Capriati

In un agguato nel rione di Bari, Torre a Mare, è stato ucciso Raffaele 'Lello' Capriati, figlio di Sabino e nipote di Tonino Capriati, quest'ultimo boss storico dell'omonimo clan mafioso del capoluogo pugliese. Sul posto gli uomini della squadra mobile della Questura di Bari, coordinati dalla Dda. Capriati è deceduto in ospedale.

Capriati era stato scarcerato qualche tempo fa dopo aver scontato 17 anni per concorso nell'omicidio di Michele Fazio, il 16enne ucciso per errore a Bari vecchia durante una faida tra clan rivali mentre rientrava a casa il 12 luglio 2001.

Secondo l'accusa a sparare per errore al ragazzino fu Leonardo Ungredda (ucciso in un agguato nel 2003). Per il delitto furono condannati anni fa gli altri componenti del commando, Raffaele 'Lello' Capriati e Francesco Annoscia, rispettivamente a 17 anni di reclusione e a 15 anni e 8 mesi di reclusione. Lello era stato scarcerato a fine agosto 2022 e il suo ritorno in libertà era stato accolto a Bari Vecchia da festeggiamenti, fuochi d'artificio e video sui social.