Scontro a quattro veicoli a Campese: tre i feriti, arteria stradale bloccata per favorire i soccorsi

Soccorsi composti da ambulanze del Suem 118, operatori dei vigili del fuoco e due pattuglie di polizia locale inviate stamattina alla periferia di Bassano del Grappa, più precisamente in località Campese, in seguito al tamponamento tra più veicoli in prossimità dello svincolo dalla Ss47 della Valsugana

Si tratta di quattro automobili andate in collisione in serie e secondo le prime indicazioni tutte in marcia sulla medesima carreggiata nel tratto di strada di via della Resistenza. Lo scontro multiplo si è registrato poco dopo le 8 di venerdì, ben visibile dalla statale a un centinaio di metri.

Sarebbero almeno tre i feriti portati al pronto soccorso dell’ospedale San Bassiano in pochi minuti vista la vicinanza con il polo sanitario bassanese, i conducenti rispettivi di parte dei veicoli coinvolti nell’incidente stradale. I rilievi sul sinistro risultano ancora in corso e quindi si dovrà attendere per le attribuzioni di responsabilità, e sono affidati agli agenti di polizia locale. I pompieri del distaccamento locale hanno agito invece in particolare su un’auto rimasta con una delle portiere bloccate per estrarre una persona ferita, incastrata sul lato guida nell’abitacolo.

Il tamponamento ha creato un blocco temporaneo del traffico nei dintorni di Campese, con una seconda pattuglia della locale ad agire sul posto per favorire la circolazione stradale, in attesa della rimozione dei mezzi incidentati.