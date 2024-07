Scontro a tre all’incrocio in viale Venezia: tre feriti, grave una donna

Incidente stradale con tre feriti alle 7 di martedì 23 luglio, a Bassano all’incrocio fra viale Venezia e via IV Armata. Lo scontro ha coinvolto un’auto, un ciclomotore e un furgone finito rovesciato: tre le persone rimaste ferite.

A scontrarsi all’incrocio l’auto con il ciclomotore con il coinvolgimento successivo del furgone.

La squadra dei vigili del fuoco, arrivata dal locale distaccamento ha messo in sicurezza i mezzi e collaborato ai soccorsi sanitari. La donna alla guida del ciclomotore, ferita in modo grave, è stata stabilizzata dai sanitari del Suem e trasferita in codice rosso in ospedale. Ferito anche il conducente dell’auto e l’autista del furgone entrambi assistiti dal personale sanitario e poi trasferiti in ambulanza in ospedale.

La polizia stradale ha eseguito i rilievi del sinistro, sul posto anche i carabinieri e la polizia locale. Durante le operazioni di soccorso la strada è rimasta chiusa e il traffico deviato.

Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate alle 9:30 circa con rimozione dei mezzi e il ripristino della sicurezza del luogo.