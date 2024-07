Guerra Ucraina – Russia, Kuleba in Cina: “Pronti a negoziare col Cremlino”. A Mosca esplode un’autobomba

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Pronti a negoziare con Mosca ma solo se c’è buona fede. Mette le cose in chiaro il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba incontrando a Guangzhou, nel sud della Cina, il suo omologo Wang Yi. Attualmente, “non vediamo tale preparazione da parte russa”, ha aggiunto nel resoconto del ministero degli Esteri di Kiev. La parte ucraina “è disposta ed è pronta a condurre il dialogo e i negoziati con la Russia”, ha affermato Kuleba, ma “i negoziati dovrebbero essere razionali e sostanziali e mirati a raggiungere una pace giusta e duratura”.

Una dichiarazione a cui il Cremlino risponde: “Bene l’apertura, ma servono chiarimenti”. Il portavoce del Cremlino Peskov ha infatti sottolineato che “l’importante sono i dettagli”. Dettagli che però Mosca ancora non conosce. Sponda cinese Wang Yi ha detto all’omologo ucraino che Pechino “è pronta a sostenere la pace, ma i tempi non sono ancora maturi.”La Cina – ha aggiunto – segue la situazione umanitaria in Ucraina e continuerà a fornire aiuti umanitari al Paese”. Kuleba è arrivato ieri in Cina, in quella che è la prima visita di un alto funzionario ucraino da quando la Russia ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022 e la prima di un ministro degli Esteri di Kiev dal 2012.

E mentre Seul accusa la Corea del Nord di aver inviato in Russia container con oltre 5 milioni di proiettili, un ordigno esplosivo installato all’interno di un’auto parcheggiata nel nord di Mosca è esploso in mattinata provocando due feriti. In un primo momento, sembrava che tra i feriti ci fosse anche Andrey Torgashov, un funzionario militare russo e fondatore della società di sicurezza privata Vector-Zashchita. Dopo che la notizia ha iniziato a circolare, Torgashov e sua moglie hanno smentito le ricostruzioni riportate da alcuni media. “Questa esplosione non ha nulla a che fare con me”, ha detto il funzionario militare russo. I due feriti nell’esplosione dell’autobomba sono stati portati in una struttura medica di Mosca, mentre la polizia sta indagando per accertare quanto accaduto e identificare i responsabili.