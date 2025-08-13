Camion cisterna esce dalla carreggiata e si conficca in una conca di un canale

Tragedia sfiorata questa mattina nel territorio comunale di Solagna, in seguito all’uscita di strada di un mezzo pesante, un camion cisterna della ditta Biasion, finito con la cabina di guida e parte del carico in una conca sotto il livello della carreggiata, alle 10 di mercoledì 13 agosto. In un canale d’acqua e a una manciata di metri appena da un’abitazione privata.

In caso di impatto sull’edificio, si sarebbe probabilmente assistito a un dramma di portata rilevante, con possibile esplosione della cisterna. Inoltre, per fortuna non si trovano pedoni lungo il tratto su un piccolo viadotto. L’incidente è avvenuto in località Cavallini lungo la strada principale Ss 47 della Valsugana. Non si registrano persone ferite.

Anche l’autista del camion sarebbe rimasto illeso, salvo qualche graffio senza necessità di cure di pronto soccorso. Da confermare se effettivamente a mettersi in salvo ancor prima dell’arrivo dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco di Bassano del Grappa, accorsi con due squadre attrezzate di pronto intervento per l’emergenza. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale del consorzio bassanese, con preoccupazioni per le famiglie residenti nelle vicinanze per l’odore di gas percepito, a causa di una fuga da origini finora non precisate. Alcuni cittadini sono scesi in strada, per poi allontanarsi a fronte dei rischi.

Non risultano note per il momento le cause che hanno determinato l’uscita di strada e lo sfondamento del parapetto sul viadotto. Non si sarebbe trattato di un malore alla guida. Un ostacolo improvviso, una distrazione del guidatore oppure un guasto imprevisto paiono compatibili come possibili spiegazioni.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.