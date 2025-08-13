Muore in ospedale dopo aver accusato un malore all’esterno di un cantiere

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Forse un colpo di calore con conseguenze letali, forse un infarto cardiocircolatorio. Difficile spiegare nell’immediato la causa della morte di un uomo, un vicentino di 62 anni, avvenuta all’ospedale San Bortolo di Vicenza dopo il ricovero in codice rosso da Sarego, paese dove la vittima pare risiedesse ed è stato soccorso martedì mattina con urgenza.

Sull’area di aperta campagna indicata telefonicamente, in via Grotte ed in prossimità di un cantiere di lavori in corso, il 62enne si sarebbe improvvisamente sentito male, tanto da accasciarsi a terra e perdere i sensi su una stradina che porta ai campi coltivati.

Si trovava – da solo – a camminare intorno al perimetro del cantiere, mentre si spostava a piedi probabilmente per qualche commissione del mattino, poco dopo le 9 di martedì 12 agosto. Qualcuno che si trovava nei paraggi ha notato una persona a terra e ha composto il 118 e ha iniziato a prestare soccorso seguendo le indicazioni dell’operatore dalla centrale, in attesa dell’arrivo del team di emergenza del Suem. Una volta sul posto i sanitari sono intervenuti dopo aver riscontrato subito le circostanze e i sintomi che collegavano lo stato dell’uomo a un probabile arresto cardiaco. Sullo scenario intanto sono giunti anche i Carabinieri della stazione locale a supporto delle operazioni e per le verifiche di rito.

La pratiche di rianimazione effettuate sul luogo dell’emergenza nella prima fase hanno tenuto in vita il vicentino, giunto in ospedale a Vicenza e affidato alle cure del reparto di rianimazione. Purtroppo, alcune ore dopo il ricovero, il 62enne è spirato. La sua identità è stata mantenuta sotto riserbo, in rispetto dei familiari rintracciati per la comunicazione dell’avvenuto decesso nella serata di ieri. La notizia sarà dunque aggiornata nelle prossime ore.

