Prosegue dritta allo stop e si schianta sul muretto: morta la storica farmacista del paese

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Una intera comunità in lutto a Solagna per la morte improvvisa in una drammatica uscita di strada di Luciana Medici, 83 anni, storica farmacista del paese. La donna è deceduta nella tarda mattinata di mercoledì 4 giugno in ospedale a Bassano del Grappa, poche ore dopo lo schianto.

L’anziana alla guida della sua Mercedes Classe A stava scendendo verso riviera Secco quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del veicolo, proseguendo dritta allo “stop” e schiantandosi con violenza sul muretto che separa la carreggiata dal percorso pedonale del lungo Brenta. Sul posto sono accorsi la Croce Rossa di Cismon e i carabinieri della stazione di Romano d’Ezzelino.

Nonostante l’impatto violento, la donna, che indossava la cintura di sicurezza ed è rimasta sempre cosciente, ha riportato una frattura e un trauma cranico, ma le sue condizioni si sono repentinamente aggravate dopo l’arrivo al pronto soccorso del San Bassiano, dove è deceduta poco prima delle 16 di ieri. Non si esclude l’ipotesi di un malore improvviso alla guida: pare infatti che la donna abbia avuto un episodio di difficoltà già davanti alla propria abitazione, dove avrebbe urtato alcuni vasi prima di mettersi in strada. Luciana Medici lascia il marito Ubaldo, i figli e un’intera comunità che la piange con affetto.

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