Sorpresa Pavan: l’adesione a FdI scuote la maggioranza

È colpo di scena nel panorama politico bassanese dove l’ex sindaca Elena Pavan, ha annunciato e già ufficializzato nel fine settimana la sua adesione a Fratelli d’Italia. Un passaggio a sorpresa, benedetto dai vertici meloniani, che sancisce quindi l’approdo dell’avvocato civilista tra le fila della maggioranza. Almeno così nelle intenzioni.

Una mossa inattesa soprattutto dopo le aspre schermaglie della recente campagna elettorale con Pavan contrapposta proprio a Nicola Finco, al momento non a caso piuttosto tiepido rispetto alla possibilità paventata dai colleghi di maggioranza. E qui l’affaire si complica. Se infatti Fdi non può avere dubbio alcuno avendola accolta – notare i toni particolarmente entusiasti di Silvio Giovine e dell’europarlamentare Elena Donazzan – sono molte le riserve tra le fila delle altre componenti a supporto del sindaco Finco. Primo fra tutti, quel Roberto Marin già vicesindaco dimissionario proprio nel primo mandato Pavan con uno strappo che, stando alle dichiarazioni più volte ribadite nel tempo, non prevede ricucitura; e poi Andrea Viero, segretario del Carroccio cittadino e assessore tanto con Pavan quanto Finco, a rappresentare quel partito cui l’ex sindaca è stata affrancata per oltre 13 anni fino allo strappo, questa primavera. Non spirano venti migliori neanche dalle parti di Mariano Scotton, depotenziato nel suo ruolo di assessore allo Sport da Pavan stessa – siamo a marzo di quest’anno con l’esponente di Forza Italia estromesso dall’organizzazione della tappa bassanese del Giro d’Italia – in una sorta di vendetta preambolo di una campagna elettorale burrascosa quanto infinita.

Insomma tutti gli ingredienti per una chimica pronta a deflagrare: mentre Finco, quasi a voler preparare un terreno di confronto non prima di ricevere pubblica ammenda, lascia intendere che sì, se Pavan vuole entrare in maggioranza significa che riconosce la buona azione del suo mandato. Ai posteri l’ardua sentenza.