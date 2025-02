Spinelli nel centro giovanile e in auto: tre ragazzi “sotto controllo”, una patente ritirata

Tris di sequestri di sostanze stupefacenti a giovani di Bassano del Grappa e dintorni, per quanto detenute in modica quantità, operato dai militari dell’Arma della compagnia locale nel corso del fine settimane di metà febbraio. Sono tre gli episodi citati nel report reso noto stamattina, con altrettanti ragazzi vicentini di sesso maschile “protagonisti”, dai 18 ai 24 anni di età.

Tra questi spicca il più giovane, da poco maggiorenne, fermato dai Carabinieri impegnati in un controllo straordinario del territorio comunale di Bassano. Un 18enne residente a Rosà si trovava con alcuni amici – non risultano provvedimenti nei loro confronti – negli spazi di aggregazione di un centro giovanile parrocchiale. Ma con in tasca uno spinello composto da hashish e tabacco, come accertato in seguito, sequestrato. Inevitabile la segnalazione in prefettura quale assuntore di sostanze vietate per il rosatese.

Evitata la denuncia con risvolti penali per il giovanissimo, non riscontrando indizi di attività di spaccio, così come in altri due casi di “presa in consegna” di cosiddette droghe leggere a uso personale. Il riferimento va a un 21enne bassanese, fermato in un controllo stradale e anch’egli con nella sua disponibilità uno spinello qui composto da marijuana e tabacco. La circostanza di trovarsi in strada e per di più alla guida, gli è costata il ritiro della licenza di guida, oltre alla segnalazione al prefetto.

Il terzo nome finito nella lista in poche ore è quello di un ragazzo di 24 anni residente lui a Mussolente e fermato per un controllo stradale lungo una via di comunicazione a Bassano del Grappa, mentre si trovava a bordo della vettura di un amico come passeggero. Teneva nascosta tra i vestiti una modica quantità, di hashish (1,89 grammi). Per il trio di giovani, tra loro non conoscenti, obbligato il passaggio in caserma dell’Arma per le notifiche di rito, in attesa dei provvedimenti che il prefetto di Vicenza avrà facoltà di disporre nei loro confronti.