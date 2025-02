Il Vicenza è una… Ferrari per 90′ ma “buca” le gomme nel recupero. Col Padova è 1-1 – VIDEO

Parla Spagnoli all’ultimo minuto di recupero e lo stadio Menti – per la sponda biancorossa – “no entiende“, rimanendo muto. Il colpo al volo acrobatico dell’attaccante ospite da poco subentrata fissa il punto dell’1-1 nel derby tra L.R. Vicenza e Padova, cristallizzando al 94′ il +6 a favore dei biancoscudati in vetta al girone A di serie C e consegnando loro pure il vantaggio extra della “prelazione” in caso di arrivo a pari punti in classifica. Graduatoria in cui le prime cinque frenano con in cassa un punto per ciascuna nel 27° turno.

In pratica, il tesoretto a favore dei cugini, grazie al gol-macigno messo in rete da Spagnoli proprio sotto gli sguardi degli scatenati tifosi della Curva Sud, è di sette punti ora, a sole 11 giornate dal termine della stagione regolare. Il tutto in un sold out da 11.500 spettatori e spiccioli, di cui 1.200 da Padova e dintorni. E con intorno misure di sicurezza dispendiose per uomini (e donne) e mezzi impiegati, che sul piano della cronaca hanno prodotto quanto è loro richiesto: nessun incidente dentro e fuori dallo stadio.

Nel primo tempo il vantaggio dei vicentini di mister Vecchi, con entusiasmo che balza qui a livelli iperbolica per il ritorno al gol proprio nel momento al top del Loco Ferrari. Il puntero argentino torna a mordere dopo 7 mesi di infermeria a causa della rottura del legamento crociato, segna di sagacia e fa esplodere il tifo per il “Lane”. Vicenza che, però, a fronte dei rischi zero nei primi 45′, non riesce a piazzare il raddoppio, scopre il fianco nella ripresa in un paio di occasione, e soprattutto ha il demerito di non tenere palla negli ultimi 90 secondi di partita. Di fronte c’era il Padova, che di partite ne ha perse solo una in tutta la stagione, e non può essere un caso, nonostante domenica nell’atto unica si sia visto chiaramente chi, tra le due, è la squadra più in forma. O, almeno, oggi, anzi ieri, più forte.

Pur con tutta l’attenzione del week end calcistico di serie C concentrata sul derby veneto tra seconda e prima in classifica, guai a dimenticare l’impresa del sabato dell’Arzichiampo. Il blitz milanese va in scena in casa degli arancioni dell’Alcione, firmato a inizio ripresa ancora una volta dal difensore gigante Milillo, e dopo due traverse colpite nel lato A dell’incontro, porta tre punti esterni dal peso specifico “altissimo” come l’ariete al terzo sigillo personale. Visto che le due inseguitrici, pro Vercelli e Lecco, “steccano”, e il controsorpasso rifilato in classifica alla Pergolettese. Per i giallocelesti dell’Ovest Vicentino zona playout 6 punti sotto e zona playoff 2 punti sopra, con mister Beppe Bianchini a portare avanti una media punti da squadra da top 8 dal suo ritorno allo Stadio Dal Molin.

