Superato il quorum dell’8%: tutti i 22 Consigli di quartiere avranno i loro rappresentanti
Sono terminate questa mattina le operazioni di raccolta dei dati comunicati dai presidenti di seggio al termine delle operazioni di voto per il rinnovo dei consigli di quartiere di Basssano del Grappa, che si sono tenute ieri, domenica 9 novembre.
I numeri relativi all’affluenza certificano il superamento in tutti i 22 quartieri bassanesi del quorum dell’8%, percentuale minima fissata dal Regolamento comunale per il regolare insediamento dei consigli che coordineranno l’attività dei rispettivi rioni e ne rappresenteranno le istanze con l’Amministrazione comunale.
Nei prossimi giorni, i nomi di tutti gli eletti per ciascun quartiere saranno pubblicati nella sezione dedicata del sito internet comunale.
