“Lane” e “Arzi” firmano il week end perfetto: Vicenza a +8 e Arzignano in gol dopo 9”

Vittoria alla U-Power Arena di Monza per il L.R. Vicenza, sgambettando i baby dell’Inter, e primato rafforzato. Fa il “suo” la squadra biancorossa, complicandosi la vita per l’espulsione diretta di Leverbe (con il rigore trasformato per il parziale 1-1) a inizio ripresa, ma alla fine riuscendo a battere ugualmente il team B milanese in un 13° turno in cui cadono entrambe per 0-1 le inseguitrici della leader del girone A di serie B. Un Lecco battuto in trasferta dal Novara e poi Union Brescia sgambettato sì a sorpresa ma fino ad un certo punto (gli arancioni sono quarti in classifica) dall’Alcione che si avvicina così al podio.

Per l’undici di mister Fabio Gallo si tratta dunque dell‘undicesima vittoria in campionato su 13 incontri, a cui aggiungere i due pareggi. In un fine settimana in cui torna a vincere, rompendo il digiuno durato 10 partite e inaugurando al meglio il nuovo corso in panchina di mister “DDD” – Daniele Di Donato -, un Arzignano Valchiampo che va a segno addirittura su schema da calcio d’inizio nella sfida casalinga con la Pergolettese, giocata sabato. La rete siglata dopo soli 9 secondi è una delle più rapide della storia del calcio professionistico italiano.

Ad andare a segno il redivivo Nanni per i giallocelesti, mentre le reti biancorosse segnate a Monza portano la firma delle prime punte Capello e Stuckler, quest’ultimo a far scatenare la gioia degli oltre 1700 tifosi del Lane in trasferta in Lombardia a due minuti dal 90′, sui 2500 complessivi presenti allo Stadio Brianteo secondo la denominazione storica. Proprio quando il pareggio esterno con il disvalore aggiunto dell’inferiorità numerica, sembrava quasi poter rappresentare la miglior opzione possibile. Ed è proprio così che la punta ex Trento vendica lo scavetto beffardo con cui Kamate aveva realizzato il penalty superando Gagno, punendo l’ex allenatore vicentino Stefano Vecchi, rimasto a mani vuote insieme ai nerazzurri.

Prossima giornata, la 14esima, con ancora una volta l’Arzignano Valchiampo a mettere piedi in campo per primo. Sabato partita tutta in salsa veneta allo Stadio Tombolato di Cittadella sfidando un club padovano che tenta di risalire la china dopo l’amara retrocessione dalla B. Si gioca alle 17.30. Torna a contare sul fin qui inespugnabile (in campionato) Stadio Menti invece il L.R. Vicenza, che chiamerà a raccolta i circa 10 mila biancorossi attesi per la sfida al Renate. Stesso orario ma incontri in programma domenica 16 novembre, contro la nona forza del torneo finora.

I VIDEOHIGHLIGHTS DEI MATCH DELLE VICENTINE

