Donna di 42 anni muore sul posto di lavoro travolta da una motrice

Tragedia sul lavoro la notte scorsa, fra domenica 1 e lunedì 2 marzo, a Tezze sul Brenta nel piazzale della ditta Campagnolo Trasporti: una donna di 42 anni, di una ditta esterna, è stata investita dalla motrice di un camion in manovra, morendo sul colpo. L’infortunio mortale è avvenuto poco dopo mezzanotte nel piazzale della ditta, specializzata nel trasporto e e nella logistica di merci a temperatura controllata, ossia usando camion-frigo.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem 118, insieme ai vigili del fuoco, ma per la 42enne non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso sul posto, dove sono intervenuti anche i tecnici dello Spisal dell’Ulss 7 Pedemontana e i carabinieri, per ricostruire quanto accaduto ed eventuali responsabilità.

Notizia in aggiornamento

