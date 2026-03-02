Valsugana: autista perde il controllo del camion, che abbatte la barriera e salta la carreggiata

Traffico bloccato sulla strada statale Valsugana a Cassola nel pomeriggio, con lunghe colonne di veicoli, per l’uscita di strada di un camion: solo ferite lievi per l’autista.

Impressionate la scena a cui hanno assistito gli automoblisti in transito intorno alle 14,30 di oggi, 2 marzo: l’autista, secondo quanto ricostruito, avrebbe perso il controllo del mezzo, forse a causa di un colpo di sonno, e ha invaso la corsia opposta. Il camion si è ribaltato su un lato dopo aver abbattuto parecchi metri di barriera fonoassorbente.

L’autista è uscito a autonomamente dall’abitacolo del mezzo rovesciato e ha preferito non essere portato in ospedale. Pesanti le ripercussioni sul traffico, in particolare quello verso Bassano, dato che la corsia è stata impraticabile per almeno tre ore.

Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, Suem e polizia locale. Il traffico in direzione sud è rimasto bloccato per oltre tre ore.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.