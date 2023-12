Incidente mortale nei pressi del ponte di Tezze-Friola: morto un motociclista di 36 anni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il mese di dicembre inizia con un grave incidente sulle strade dell’area del Bassanese, che registra una vittima a Tezze sul Brenta, in seguito allo scontro multiplo tra più veicoli in transito sul ponte che collega l’abitato di Friola alla cittadina. L’allarme con richiesta al 118 di soccorsi urgenti è scattato alle 7 in punto di stamattina.

Ad avere la peggio è stato un uomo di 36 anni, morto sul colpo. Si tratta di un motocilista – per il momento non è noto se la vittima fosse a bordo di uno scooter o una motocicletta – che ha riportato lesioni mortali nello scontro.

Si tratta di un lavoratore di un paese vicino che si stava recando sul posto di lavoro. Non sono note per il momento, nell’immediatezza dell’incidente con codice nero, le dinamiche che hanno portato la collisione tra il mezzo a due ruote e gli altri veicoli coinvolti nello scontro avvenuto in viale Brenta. Sul posto ambulanza del Suem 118 dall’ospedale San Bassiano, un equipaggio dei Carabinieri e i vigili del fuoco bassanesi.

In conseguenza del grave fatto, avvenuto con ancora l’oscurità all’albeggiare, il ponte sul Brenta è stato chiuso al traffico per consentire i soccorsi e per evitare altre situazioni di pericolo per gli utenti di passaggio sul viadotto.

