La vigilia dell’addio a Riccardo, il papà di 53 anni morto nello schianto in moto contro un trattore

Ad una settimana esatto dal terribile schianto mortale che lo ha lasciato vittima di un incidente stradale si terrà domani a Trissino il momento di raccoglimento in memoria di Riccardo Furlato. Il 53enne vicentino deceduto in seguito alle lesioni insanabili riportate nell’urto tra la moto Ducati e un mezzo agricolo in movimento in transito tra Montecchio Maggiore e Arzignano, costeggiando il torrente Guà.

Il motociclista trissinese conduceva il motoveicolo di proprietà nel primo pomeriggio del 12 giugno scorso, di rientro sul posto di lavoro. Intorno alle 14. Era assunto come impiegato tecnico in un’azienda affermata di Montebello (la ditta QEM, specializzata in automazioni e robotica), dove si piange in questi giorni difficili ben più di un collaboratore fidato insieme ai familiari di Furlato, una vera e propria colonna portante.

In particolare la compagna di vita Monia Randon e il frutto della loro unione, un bambino di appena 9 anni, Enea, che ha perso il suo papà in circostanze così tragiche e improvvise. Dell’inchiesta aperta con accusa di omicidio stradale a carico del conducente del trattore in manovra di svolte si stanno occupando polizia locale e Procura di Vicenza. Nell’abitazione di zona di Ca’ Masieri, a Trissino, in tanti si sono ritrovati al capezzale dei congiunti dell’uomo mancato giovedì scorso, al fine di provare a trovare parole che siano di spunto di riflessione consolazione anche per la madre Elisa e per i cinque fratelli della numerosa famiglia di origine di Riccardo, che lascia in tutti loro un vuoto profondo.

Una bellissima foto postata sui social, ripresa dai media locali che lo ritrae in braccio con uno dei suoi cani lo ritrae felice e sorridente da persona di animo buono qual era, come gli viene riconosciuto. La passione per i cani, ma anche quelle per la montagna, per gli Alpini, per la moto e la natura, e altre ancora si ricordano di lui.

La cerimonia con rito religioso cattolico è programmata a partire dalle 16 nella chiesa della parrocchia di Trissino dedicata a San Pietro. Gli affetti più cari al compianto papà vicentino chiedono a chi vorrà dare un segno tangibile di vicinanza di destinare eventuali offerte in denaro all’Aido, Associazione Italiana Donatori di Organi, in luogo di omaggi floreali.

