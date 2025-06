Motociclista 53enne di Trissino muore nell’urto fra un trattore e la sua moto

Tragico incidente stradale poco dopo l’ra di pranzo a Montecchio Maggiore lungo la strada provinciale che porta ad Arzignano: un motociclista è morto nell’impatto della sua due ruote con un trattore.

L’incidente mortale è avvenuto intorno alle ore 14 di oggi, giovedì 12 giugno, in via Molinetto (lunto la Sp “Arzignanese”), all’altezza del ponte sul fiume Guà, al confine tra i Comuni di Montecchio Maggiore e Arzignano. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un trattore agricolo Fendt – condotto da M.M., 44 anni, residente a Montecchio Maggiore – e una motocicletta Ducati guidata da Riccardo Furlato, 53 anni, residente a Trissino, deceduto a seguito dello scontro.

Secondo una prima ricostruzione, il trattore – che procedeva in direzione Arzignano – stava effettuando una manovra di svolta a sinistra per immettersi su una stradina sterrata lungo l’argine, lato Arzignano, quando è avvenuto l’impatto con la moto, che procedeva in direzione Montecchio Maggiore. Lo scontro, le cui cause sono in corso di accertamento, si è verificato nella corsia di marcia del motociclista. Nell’urto il centauro è stato sbalzato a circa dieci metri dal punto d’impatto, finendo contro il guard-rail e perdendo immediatamente conoscenza.

La motocicletta ha invece proseguito la sua corsa per circa venti metri, fermandosi al centro della carreggiata. Le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime: sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del Suem 118, con ambulanza e automedica da Arzignano, e successivamente l’elisoccorso di Verona Emergenza, atterrato direttamente sul ponte. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, i traumi riportati si sono rivelati purtroppo fatali.

I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti da due pattuglie della polizia locale dei Castelli, con il supporto viabilistico di una pattuglia dei carabinieri di Arzignano. La strada è rimasta chiusa per circa due ore, con forti disagi alla circolazione fino all’uscita Montecchio Nord della Superstrada Pedemontana Veneta. La viabilità è stata ripristinata poco dopo le 16. Su disposizione del pubblico ministero, entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro per ulteriori accertamenti. La salma del motociclista è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.