Le girls del Titanium Cheer brillano in Europa: due ori conquistati e pass per Hollywood

Brillano ancora le ragazze vicentino del Titanium Gym & Cheer , che abbinano al classico “argento vivo addosso” anche l’oro scintillante delle medaglie al collo di ciascuna, di ritorno da Norimberga in Germania. Una doppia soddisfazione in realtà per il club di cheerleading con sede a Tezze sul Brenta, che ha portato ben due gruppi sul gradino più alto del podio, e che anzi si può dire “al cubo” pensando al fatto che questi risultati di alto livello sono valsi i pass per le World Series negli Stati Uniti, con viaggio quindi “prenotato” per Los Angeles.

Sogno americano esaudito insomma per le brave girls biancoverdeoro che affiancano il mix di danza, elementi di ginnastica artistica e acrobazie sul piano sportivo alle esibizioni in pubblico in occasioni di eventi speciali. Di recente, a Villaverla al Trofeo Hoffmann, sono state loro le ospiti chiamate in piazza per una sorta di prova generale prima della partenza per i campionati d’Europa. La kermesse denominata Bayern Cheer Masters che nel week end del 8/9 luglio ha portato le ragazze del Titanium Gym & Cheer a farsi applaudire oltre confine.

I punteggi assegnati dal team senior Black Fusion e dal team junior Blacks della squadra di ginnaste “messa in pista” dalla coach Michela Scremin e da Federica Griggio rendono merito al lavoro di questi mesi di preparazione all’evento clou della stagione, e di certo dimostrano di aver convinto la giuria tecnica oltre che il pubblico presente ai piedi del palco. Due trofei europei, quindi, in bacheca e che vanno aggiungersi a quello recente conquistato in un’altra competizione sempre in terra tedesca, all’Elite Cheerleading Championship. Con tante ragazze teenager e un giovanissimo entrato a far parte del gruppone a venire accolte in patria dalle famiglie da trionfatrici e trionfatore.

Con il rientro dalla Germania si conclude anche la stagione 2022/2023, la più brillante di sempre per l’associazione Titanium Cheer and Dance, che ora si rimetterà al lavoro ccon la stessa passione in palestra dopo le vacanze estive con il target puntato sulla California. E, più precisamente, sul World Class Cheer Hollywood Crown 2024 in programma a fine gennaio del 2024, proprio nella patria del cheerleading gareggiando con le franchigie al top mondiale.

Si ripartirà a sudare ai primi di settembre nella palestra di Stroppari, la "casa vicentina" del sodalizio artistico che proprio lo scorso inverno era stato ospite negli studi di Radio Eco Vicentino a Schio, tra gli sport emergenti praticati nella nostra provincia.