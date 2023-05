Il team di cheerleading Titanium esulta in Germania. Oro e trofeo dopo lo spavento

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sorrisi d’oro per le cheerleaders dall’argento vivo addosso che compongono il team Icy n’ Spicy Titanium, a trazione vicentina – la sede principale di allenamento si trova a Tezze sul Brenta – fresche di successo ieri in Germania nella massima kermesse di cheerleading che da quasi vent’anni si tiene in Europa. La vivacissima formazione allenata da Michela Scremin e Federica Griggio, della scuola Titanium Cheer & Dance, si è classificata infatti al 1° posto nella Categoria Open junior Level 3 all’Elite Cheerleading Championship.

Un trionfo sul lato sportivo ottenuto nella regione della Renania-Vestfalia dopo la tre giorni vissuta con base bella città tedesca di Bottrop, il cui valore si accresce ulteriormente vista una disavventura che la squadra ha affrontato il giorno precedente all’esibizione. A circa 5 ore dall’arrivo a destinazione, già in territorio tedesco, la delegazione veneta è incappata in un incidente – fortunatamente senza conseguenza per i passeggeri – occorso al pullman con si stavano spostando le giovani e giovanissime atlete seguite dallo staff.

Qualche attimo di tensione e qualche brivido legittimi, ma poi l’adrenalina del pre-gara e la voglia di mettere sul palco tutto il sacrificio dei mesi di allenamenti per prepararsi al meglio oltre all’entusiasmo del gruppo hanno spazzato via tutto, permettendo alle “spicy-girls” di raccogliere applausi, consensi e medaglie d’oro al collo nella loro categoria di gara. Ieri, al Moviepark Germany di Bottrop, la conclusione della tre giorni con la formidabile prova delle cheerleader vicentine, la cui esibizione ha convinto gli addetti ai lavori e il pubblico prima del “rompete le righe”, tra urla di gioia e, soprattutto, lacrime di commozione per il grande risultato raggiunto.

Elementi di ginnastica artistica, di ballo acrobatico, di dance con coreografie articolate e tante “piramidi da costruire” per uno sport che prende spunto dagli show di supporto alle partite di football americano e altre discipline di squadra. Divenuto nel tempo una pratica agonistica a sé stante diffusa in tutto il mondo, spettacolare tanto per i praticanti quando per il pubblico, con il club di Tezze ad eccellere in campo nazionale e internazionale grazie alla passione di chi li guida e all’impegno della cheerleader nostrane di tutte le età.

Il poderoso trofeo portato a casa in queste ore ne rappresenta la consacrazione, prevalendo tra le 12 iscritte, con podio completato da due formazioni tedesche, “di casa”. Dopo un lunedì di meritato riposo e di divertimento nel parco della città reniana, le Titanium Girls partiranno per il rientro, tornando – da vincitrici – nelle loro famiglie.

Ascolta “Il fascino del Cheerleading con Michela, Arianna e Gioia reduci dallo show di Orlando, Stati Uniti” su Spreaker. L’allenatrice Michela Scremin e due atlete vicentine Arianna e Gioia, di recente sono state ospiti di Radio Eco Vicentino nella trasmissione sportiva settimanale BreakPoint, in onda in diretta ogni venerdì alle 15: la puntata è disponibile in podcast per chi volesse conoscere nel dettaglio le curiosità e le peculiarità che gravitano intorno al cheerleading.