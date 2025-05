Le cheerleaders vicentine incantano e vincono in Germania. Con punteggio da record

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Le medaglie d’oro al collo fanno risplendere ancora più visi e sorrisi delle ragazze – ma ci sono anche i ragazzi! – del Gym & Cheer Titanium, rientrate l’altro ieri a Tezze sul Brenta dove hanno sede (a Stroppari) gli allenamenti dei vari gruppi dopo la felice spedizione in Sassonia, regione ad Est della Germania. Nello scorso week end il gran finale.

Le teenagers allenate da Michela Scremin hanno incantato con una performance strepitosa la giuria del Summer All Level Championship di Chemnitz, debuttando in una (per loro) nuova competizione subito “col botto”: 1° posto tra le 14 squadre internazionali invitate al concorso, nella categoria Under 18 Open livello 3 per andare nei dettagli di categoria ed età di riferimento.

Oltre all’affermazione riportata nella trasferta tedesca, nella kermesse più importante della stagione in Europa, si aggiunge la soddisfazione per il punteggio ottenuto. Definito come “strabiliante” dallo stesso staff tecnico che segue le ragazze del ballo acrobatico che emula le esibizioni “Made in Usa”, il cheerleading. “Ci ha resi immensamente orgogliosi di questi giovani atleti che con tanto sacrificio ed ore in palestra ci regalano emozioni europee”, così la portavoce Michela Scremin che insieme a Federica Griggio porta avanti il progetto.

A vincere in questa edizione 2025 è stata la formazione Icy ‘n Spicy Titanium presentata alla kermesse con una formazione carica di entusiasmo e rinnovata, spingendo ancora una volta per salire sul podio come in passato. Oltre ad offrire a tutti i giovanissimi interpreti della spettacolare disciplina del cheerleading un’esperienza di condivisione, divertimento e sport che ricorderanno a lungo.

