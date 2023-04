Trasferito al San Bortolo il 22enne finito contro un albero. Probabile malore alla guida

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sarebbe stata causata da un malore del conducente, forse un attacco epilettico, l’uscita di strada dell’automobile di marca Alfa Romeo disintegratasi nella parte frontale a a Bassano del Grappa poco dopo le 15.30 di mercoledì pomeriggio, andando a schiantarsi contro un albero. A bordo si trovava un giovane di soli 22 anni – H.L. le sue iniziali, residente a Rosà – estratto dalla vettura dai pompieri e in un primo momento trasportato in ambulanza al polo medico vicino San Bassiano, salvo poi decidere il trasferimento nella serata di ieri all’ospedale San Bortolo, centro specializzato per la neurochirurgia. E’ in pericolo di vita.

Dopo i soccorsi scattati prontamente dalla centrale del Suem 118 in codice rosso, il 22enne è ora assistito in terapia intensiva a Vicenza, in virtù dei traumi cerebrali riportati. Rimane ancora in prognosi riservata, in attesa di aggiornamenti sulla sua salute, con al capezzale i familiari informati nel tardo pomeriggio di eri del grave incidente avvenuto lungo la strada provinciale Sp59. Completamente distrutta per la parte anteriore la vettura del 22enne, di piccola cilindrata, in uno scenario di devastazione trovato dai soccorritori.

Il probabile malore alla guida che ha colpito il ragazzo rosatese avrebbe impedito qualsiasi manovra in tempo utile, perdendo il controllo dell’Alfa Romeo Mito su cui viaggiava da solo. Ad un tratto avrebbe invaso la corsia opposta, senza collidere con altre vettura, andando a sbattere frontalmente su una pianta. Pare senza alcun segno di frenata, circostanza questa che confermerebbe lo stato di incoscienza alla guida del ragazzo di Rosà, nato nel 2001 e con un passato nell’atletica leggera.

Lo schianto contro il tronco di uno degli alberi a bordo strada di viale De Gasperi a Bassano è stato visto da altri automobilisti di passaggio e descritto come assai violento, tanto che il blocco motore dopo l’urto è schizzato fuori dal cofano. I vigili del fuoco di Bassano si sono occupati di raccogliere le parti di lamiere e meccaniche dell’auto finite sull’asfalto, dopo aver messo in sicurezza il tratto di strada per circa 50 metri, mentre gli operatori del Suem portavano il giovane in ospedale e le pattuglie di polizia locale si sono impegnate sul traffico e per i rilievi sull’incidente.