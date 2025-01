Ubriaco a Capodanno importuna due ragazze e minaccia i passanti con un coltello

Ha “festeggiato” l’arrivo del nuovo anno con una collezione di denunce di rilievo penale il 38enne di nazionalità marocchina arrestato nel corso della notte di San Silvestro a Bassano del Grappa, dopo aver creato più di un grattacapo agli agenti delle Volanti. Si tratta di una persona pregiudicata, subito riconosciuta dai poliziotti una volta intervenuti in seguito alla segnalazione giunta da una stazione di servizio intorno alle ore 21 del 31 dicembre scorso.

L’uomo, in evidente stato di ubriachezza molesta, secondo quanto ricostruito attraverso le varie testimonianze raccolte nei giorni successivi al Capodanno, avrebbe importunato due ragazze in piazza Garibaldi, per poi estrarre un coltello poco lontano per minacciare con fare violento dei giovani che ha incrociato spostandosi verso l’area di servizio carburante.

A lui viene addebitato, inoltre, il danneggiamento a un citofono di una palazzina della zona, come evidenziato dai filmati di videosorveglianza visionati. Dopo l’incontro con l’equipaggio di Polizia di Stato inviato dal Commissariato, il 38enne – le cui iniziali sono H.E.H., regolare in Italia e residente nella città di Bassano – avrebbe gettato il coltello in un cestino, oggetto poi recuperato. Non si è trattato però di un atto da definire come “distensivo” nei confronti delle forze dell’ordine: gli agenti hanno dovuto calmare il balordo, non collaborativo, per riuscire infine a prenderlo in custodia trasportarlo negli uffici dove gli sono state notificate le denunce a carico in seguito.

I reati contestati al nordafricano sono violenza privata, minaccia, porto abusivo di armi o di oggetti atti ad offendere e danneggiamento aggravato. A questi si aggiunge una sanzione pecuniaria per ubriachezza molesta come è sancito dall’articolo 688 del Codice Penale, con importo da 51 a 309 euro. Il coltello poi rinvenuto, sottoposto a sequestro, era del tipo a serramanico, con lama metallica di lunghezza pari a 6 cm ed un manico in osso di 7 cm circa, per una lunghezza totale dell’arma pari a 13 cm.