Previsioni 7-9 gennaio, pioggia intensa in pianura e neve dai 1200/1300 metri

Situazione generale

Sul Nord Italia si è aperta la “porta atlantica” che nei prossimi giorni porterà due distinte perturbazioni sul Vicentino. Le correnti sono umide e miti, le temperature saranno quindi oltre le medie del periodo.

Martedì 7 gennaio

Mattinata di maltempo su tutta la provincia con quota neve in calo verso i 1200/1300 metri. Nel primo pomeriggio i fenomeni andranno ad esaurirsi a partire da Ovest quando si affacceranno già le prime schiarite. Sono attesi generalmente 10/20 mm di pioggia in pianura con punte di 30 sulle pedemontane. In montagna attesi 20/30 cm di neve fresca oltre i 1600 metri. Temperature stazionarie con valori oltre le medie.

Mercoledì 8 gennaio

Sarà una giornata caratterizzata da nubi basse in pianura, mentre in montagna saranno più probabili le schiarite e i momenti soleggiati. In tarda serata giungerà una nuova perturbazione con fenomeni in intensificazione la notte su tutto il Vicentino. Temperature in lieve aumento, estremi termici in pianura tra 4 e 10 gradi.

Giovedì 9 gennaio

Nella prima parte della mattinata precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio. Fenomeni in esaurimento a partire dal Vicentino occidentale verso le ore centrali della giornata. Sulla nostra provincia sono attesi altri 15/25 mm di pioggia. Neve sulle Prealpi con limite attorno i 1500 metri. Previsti altri 20/25 cm di neve fresca oltre i 1800 metri. Temperature senza variazioni di rilievo o in leggero aumento in pianura nei valori massimi.

Tendenza nel lungo termine

Generale miglioramento del tempo nel fine settimana quando da nord, arriveranno venti anche forti sui rilievi. Crollo delle temperature da domenica.