Un centro trasfusionale tutto nuovo per i donatori di sangue bassanesi

Da ieri, sabato 15 novembre, è nuovamente attivo il Centro Trasfusionale dell’ospedale di Bassano del Grappa, dopo essere stato sottoposto ad un intervento di completa riqualificazione.

La collocazione rimane la stessa di prima, ossia vicino all’ingresso delSan Bassiano, ma tutto il servizio è nuovo, più ampio e pratico. La riqualificazione è stata consistente: un investimento di oltre 770 mila euro per quasi 500 metri quadrati di superficie. Dieci le poltrone per la donazione, due in più rispetto a prima ed inoltre i donatori potranno usufruire di maggior comfort.

Il servizio, che grazie ai volontari consente l’autosufficienza del territorio, è a disposizione di quasi 3.800 volontari, che effettuano complessivamente più di 9 mila donazioni l’anno, per un totale di 7.500 unità di sangue e più di 1.600 unità di plasma donate. Il nuovo Centro Trasfusionale di Bassano è aperto al pubblico dal lunedì al sabato e alcune domeniche, secondo una calendarizzazione già pianificata, mentre a partire dalla settimana del 17 novembre il Centro Trasfusionale di Marostica tornerà a essere aperto un giorno la settimana. Le prenotazioni possono avvenire tramite il consueto portale regionale.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.