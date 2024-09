Un ritorno in Cardiologia al San Bassiano, ora come primario. Erente alla guida del reparto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un gradito ritorno ma con un upgrade importante nell’incarico. Il reparto di Cardiologia dell’ospedale San Bassiano, in egida Ulss 7 Pedemontana, accoglie un nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa, o meglio dire una direttrice. Si tratta di Giovanna Erente, una dottoressa vicentina con comprovata esperienza, tra le quali quella maturata proprio a Bassano del Grappa.

Proprio di i oggi la firma sulla nuova nomina da parte del Direttore Generale di Ulss 7, Carlo Bramezza, dopo le formalità di rito. Vicentina per nascita e residenza, la dott.ssa Erente si è laureata in Medicina e Chirurgia a Padova, dove ha conseguito anche la specializzazione in Cardiologia.

Sul piano professionale, l’incarico rappresenta un secondo “inizio”, in quanto dal 2010 al 2017 la donna e medico cardiologo aveva già lavorato al San Bassiano. Prima ancora 5 anni di esperienza al Policlinico di Abano Terme. Il contratto più recente in Ulss 8 Berica, per circa 7 anni, inserita nell’organico del reparto analogo al San Bortolo a Vicenza. Qui dove è stata nominata responsabile dell’Unità semplice di Interventistica Cardiaca e Vascolare, dirigendo infine per oltre un anno la Cardiologia dell’ospedale berico in qualità di direttore facente funzione.

La dott.ssa Erente è autrice di numerose pubblicazioni sulle testate scientifiche nazionali e internazionali e ha partecipato in qualità di relatore o docente ad una trentina di congressi e altri eventi di formazione. “Ritorno con vero piacere e rinnovato entusiasmo al San Bassiano, dove ho mosso i primi passi da giovane cardiologa emodinamista – commenta la Erente -. Sono sicura di trovare un team di persone motivate con cui condividere i miei obiettivi, il primo dei quali è la cura del paziente e l’attenzione alle sue esigenze. L’innovazione tecnologica, la collaborazione multidisciplinare e lo stretto rapporto inter ospedaliero con l’ospedale di Santorso e con gli altri ospedali regionali, la collaborazione con il territorio, la formazione continua di tutto il personale sono gli strumenti che intendo usare, con tenacia e determinazione, per raggiungere gli obiettivi fissati. Come disse una volta Henry Ford, mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo”.

“Oltre a essere una cardiologa di alto livello – commenta Carlo Bramezza – la dott.ssa Erente già conosce molto bene la nostra azienda e l’ospedale di Bassano per averci lavorato per numerosi anni. Allo stesso tempo arriva qui dopo un’importante esperienza al San Bortolo, dove ha acquisito notevoli competenze ed expertise in ambito emodinamico sia per quanto attiene il trattamento delle patologie valvolari che delle patologie periferiche vascolari. Possiede dunque tutti i requisiti in termini di competenze scientifiche ed esperienza per contribuire alla crescita della Cardiologia del San Bassiano, un reparto che è sempre stato un’eccellenza e che puntiamo a potenziare ulteriormente”.