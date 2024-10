Escursionista scivola e rimane in bilico sul precipizio: salvato dal soccorso alpino

Verso le 15.40 il Soccorso alpino di Asiago è stato attivato a seguito della chiamata di un gruppo di persone che, mentre si trovavano sotto la Calà del Sasso, nel territorio di Valbrenta, avevano sentito le grida di aiuto di un escursionista, fermo sul bordo di un precipizio di 40 metri.

Il 52enne di Morgano (Treviso) aveva lui stesso salito i 4.444 scalini del frequentato percorso, scegliendo per il rientro il Sentiero della Via del Tabacco, reso insidioso dalle recenti piogge e dalle foglie a terra. L’uomo era infatti scivolato in un canale, riuscendo a fermarsi prima del vuoto. Poiché non prendeva il cellulare, aveva dovuto attendere che qualcuno fortunatamente lo sentisse.