Ritrovato dopo due giorni in fondo al dirupo, Lampo è salvo grazie ai Vigili del Fuoco

Storia a lieto fine per Lampo, il cane recuperato nella mattinata di oggi, domenica 27 ottobre, dai Vigili del Fuoco dopo essere caduto in un dirupo della Valgadena tra Enego e Foza nella giornata di venerdì. Di lui si erano però perse le tracce, fino al ritrovamento proprio quando le speranze andavano ormai affievolendosi.

Dopo le prime ricerche che avevano avuto esito negativo anche per le pessime condizioni di visibilità, l’animale è stato visto con un drone, da un amico del padrone, in fondo ad un dirupo di oltre 40 metri. Allertata quindi la squadra dei Vigili del Fuoco arrivata dal locale distaccamento di Asiago, ha effettuato grazie al prezioso supporto di un operatore SAF (Speleo Alpino Fluviale) una calata, raggiungendo il cane impossibilitato a risalire il pendio in alcuni punti quasi verticale e interamente ricoperto di una fitta coltre di fogliame reso viscido dalla forte umidità. Lampo è stato quindi assicurato all’operatore e insieme sono stati recuperati: il segugio, fortunatamente in buone condizioni, è stato subito riconsegnato all’emozionato proprietario.