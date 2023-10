Cammina in malga col marito e il cane ma scivola e si frattura una gamba

Intervento oramai quasi a fine domenica per la squadra di Soccorso Alpino operativo per l’area dell’Altopiano di Asiago, che ieri poco prima delle 18 è stata avvisata della necessità di procedere al recupero più rapido possibile di una 61enne trevigiana, scivolata in località Malga Pian della Casaretta.

La donna, che si trovava in compagnia del marito e del cane di famiglia per un’escursione sui sentieri intorno alla malga, si era procurata una probabile frattura ad un arto inferiore e non poteva più poggiare un piede a terra.

Troppo lontana l’auto parcheggiata per poter in autonomia raggiungerla e far rientro a casa o dirigersi in pronto soccorso, era troppo forte il dolore inoltre per la 61enne di Loria, tanto che è stato deciso l’invio sul posto anche di un’ambulanza. Prestate le prime cure sul posto per la frattura alla gamba, l’arto dolente è stato immobilizzato e la donna “imbarellata”, per poi trasportarla per circa 500 metri fino alla jeep e con quella fino alla strada asfaltata.

Qui ad attendere un’ora dopo la telefonata di allarme c’era la squadra del Suem 118, a cui è stata affidata l’infortunata treiagiana, sempre accompagnata dal marito e poi ricoverata via pronto soccorso nel reparto di ortopedia dell’ospedale nuovo di Asiago.