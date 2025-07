Vivaldi, le Quattro Stagioni e i fuochi d’artificio stasera per la festa sul Ponte e lungo il Brenta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Stasera, 14 luglio, con inizio alle ore 21,30, ci sarà una seconda grande festa per l’apertura dell’edizione 45 di Operaestate, con il concerto-evento “Le quattro stagioni/I quattro elementi” in musica e fuochi d’artificio, con l’Orchestra di Padova e del Veneto. In programma Le quattro stagioni di Vivaldi, con l’orchestra posizionata sul Ponte Vecchio, il simbolo della città, e la musica diffusa lungo le rive del fiume, accompagnata da spettacolari giochi pirotecnici lanciati da dieci piattaforme posizionate al centro del Brenta, a nord e a sud del Ponte, ad illuminarne la bellezza ritrovata dopo il recente restauro.

Con la direzione artistica della Parente Fireworks che ha ideato i giochi di luce a basso impatto ambientale e acustico, che illumineranno il Ponte Vecchio, il fiume e le sue rive. Dopo l’esecuzione dei quattro concerti che scandiscono Le Quattro Stagioni infatti, il gran finale con i fuochi vedrà la ripetizione dei tempi più brillanti: l’allegro iniziale della Primavera, il presto finale dell’Estate e l’allegro iniziale dell’Inverno. Un appuntamento del ricco programma di Operaestate, promosso dal Comune di Bassano insieme alle Città palcoscenico, con il sostegno di: Regione del Veneto, Ministero della Cultura, rete delle aziende sostenitrici del festival.

Sarà un evento spettacolare, pensato per tutto il pubblico, che unisce la magia dei luoghi a quella della musica e dei giochi di luce che l’accompagneranno. Previste alcune modifiche alla viabilità: dalle ore 19.30 alle ore 23 dello stesso giorno è vietata la circolazione e la sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Macello, via e vicolo Volpato, via Bastion, via Porto di Brenta, via Portici Lunghi, via Gamba, via Pusterla e via Angarano (tronco est); dalle ore 20.30 alle ore 23, e comunque fino al termine della manifestazione, sono vietati il transito e lo stazionamento dei pedoni sul Ponte degli Alpini (eccetto il personale autorizzato e gli spettatori munti di biglietto di ingresso) e sul lato ovest di piazza Terraglio dal civico 1 al civico 2, onde evitare lo sporgersi di persone verso la balconata che dà sul fiume Brenta per motivi di sicurezza; dalle ore 21.15 alle ore 23, e comunque fino al termine della manifestazione, è vietata la circolazione veicolare sul Ponte della Vittoria in viale Diaz (con deviazioni sul piazzale Cadorna verso viale De Gasperi in sinistra Brenta, e sulla rotatoria di viale Diaz verso via Scalabrini e via Pecori Giraldi in destra Brenta); sempre dalle ore 21.15 alle ore 23, e comunque fino al termine della manifestazione, sono vietati il transito e lo stazionamento dei pedoni sul Ponte della Vittoria, con chiusura totale già a partire dalle 20 del marciapiede lungo il lato nord dello stesso Ponte; infine, nel tratto di via Portici Lunghi compreso tra piazza Libertà e la scalinata di via Ferracina è consentita la circolazione dei soli residenti e frontisti per l’accesso alle proprietà laterali, che dovrà avvenire a doppio senso di circolazione.

Gli ingressi del pubblico per aree

Per Porto di Brenta: 1. Sud – Via Mure del Bastion 2. Nord – Via Portici Lunghi – nei pressi dell’Urban Center

Via Macello: 1. Sud – incrocio tra Via Macello e Vicolo Macello, 2. Nord – innesto di Via Macello da Via Angarano

Via Volpato: 1. Sud – incrocio tra Via Volpato e Via Angarano 2. Nord – Incrocio tra Via G. Volpato e Vicolo Volpato

Palazzo Sturm: entrata principale in via Schiavonetti

Ponte Vecchio lato destro (arrivando da Angarano)

Ponte Vecchio lato sinistro (arrivando dal centro storico)

Camminamento sottoponte Ponte Nuovo: accesso dall’entrata sud di Via Porto di Brenta

La prenotazione (obbligatoria) del biglietto per accedere alle aree destinate al pubblico è obbligatoria, il biglietto è unico ed ha un costo di 10 euro. Si può accedere alle aree designate solo se in possesso di apposito biglietto acquistabile online o in biglietteria in Via Vendramini 35 a Bassano del Grappa (tel. 0424 524214).