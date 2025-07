Arrestato il presunto piromane de “La Balena”, opera contro i cambiamenti climatici

E’ stato arrestato un cittadino egiziano senza fissa dimora sospettato di essere il piromane che questa mattina ha appiccato un incendio che ha distrutto “La Balena”, una delle opere più iconiche della 24ª Esposizione Internazionale della Triennale di Milano. Era stata realizzata da Jacopo Allegrucci, artista noto anche per i carri del Carnevale di Viareggio. Inserita nel percorso “La fragilità del futuro”, la balena simboleggiava il rischio di estinzione delle specie marine e l’urgenza di un’azione collettiva per la salvaguardia del pianeta.

Dopo il rogo domato dai Vigili del Fuoco, la Polizia è risalita all’autore del gesto tramite le videocamere di sorveglianza della zona. Ora il cittadino egiziano senza fissa dimora è indagato per incendio doloso. Restano ancora ignote le motivazioni del gesto, su cui sono in corso accertamenti.

Sostegno e solidarietà da parte del ministro della Cultura Giuli che dice: “L’incendio doloso che ha distrutto la grande Balena di Jacopo Allegrucci alla Triennale di Milano è un atto vile e insensato che colpisce non soltanto un’opera di straordinaria forza simbolica, ma anche la cultura, la libertà creativa e la coscienza civile del nostro Paese. Questo gesto di violenza e inciviltà ferisce un progetto che attraverso l’arte denunciava la fragilità del futuro e la necessità di tutelare le specie in via di estinzione”. Giuli aggiunge: “Piena solidarietà all’artista, alla Triennale di Milano e a tutti coloro che hanno lavorato per dare vita a un’esperienza culturale di alto valore”.