Weekend di controlli straordinari dei carabinieri: raffica di denunce, segnalazioni e multe

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’obiettivo era il contrasto dei reati in genere. E non si può dire che l’attività condotta dai carabinieri di Bassano del Grappa non abbia dato i suoi frutti. I controlli straordinari eseguiti nel fine settimana dell’Immacolata, infatti, hanno portato ad una vera e propria raffica di denunce, segnalazioni e multe.

Quattro persone sono state denunciate a piede libero per guida in stato di ebbrezza. È il caso di un 47enne di Cassola, risultato positivo all’alcoltest con un tasso pari a 0,89 grammi per litro e al quale è stata ritirata la patente. Stessa sorte per un 20enne di Romano d’Ezzelino, neopatentato, un 26enne di Cartigliano e un 24enne di Nove, sorpresi al volante con tasso alcolemico pari, rispettivamente, a 1,23, 1,04 e 1,13 grammi per litro.

Denuciato per evasione anche un 49enne residente a Cassola, beccato dai militari dopo che era uscito dalla casa dove stava scontando gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. I carabinieri hanno anche provveduto a segnalare al Prefetto di Vicenza, per uso personale di droghe, un 21enne di Bassano del Grappa, trovato in possesso di 13,23 grammi di hashish, e lo stesso 47enne di Cassola al quale si è accennato in precedenza, che aveva 0,35 grammi di cocaina.

Un paio di multe per ubriachezza, infine, sono state spiccate nei confronti di un 43enne cittadino marocchino, residente a Cassola, e un 40enne cittadino marocchino, residente a Bassano del Grappa. Entrambi, sottoposti a controllo, sono stati trovati con evidenti sintomi di alterazione psicofisica dovuti all’abuso di alcol.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.