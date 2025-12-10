Le Iene al Sanga Bar per raccontare l’eccellenza dei ragazzi speciali

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sorpresa al Sanga Bar di Thiene dove una troupe de Le Iene è andata a conoscere l’importante realtà che forma e prepara al lavoro i ragazzi speciali che da anni si sono fatti strada in una eccellenza del territorio.

Giulio Golia ha parlato a lungo con Thomas Sbalchiero e con altri ragazzi con la sindrome di Down che stanno facendo un percorso di formazione per essere preparati a trasformare la preparazione ricevuta in un contratto e in un futuro più autonomo.

A fare da Cicerone, nella puntata andata in onda mercoledì 9 dicembre, è proprio Thomas che ama il suo lavoro al bar e ama stare tra la gente: “Questo lavoro mi dà soddisfazione e amore, se non avessi il lavoro sarei a casa”, spiega Thomas in telecamera con spiazzante concretezza.

Frequentato regolarmente da thienesi e da persone che arrivano anche da fuori, il Sanga Bar è solo una delle realtà di Engim, poi ci sono il laboratorio delle idee e il bed and breakfast, dove i ragazzi, formati anche dai Bambini delle Fate, lavorano e crescono professionalmente dirigendosi verso un futuro più indipendente.

“Siamo tutti speciali”, spiegano raccontando con entusiasmo le loro esperienze a sottolineando la gentilezza nei rapporti di lavoro ed il fatto di non sentirsi sfruttati e di essere felici. “Engim impresa formativa che ci accompagna verso il lavoro – spiega Thomas Sbalchiero – Siamo in 40 e siamo tutti unici e speciali”.

Anche Giulio Golia definisce il Sanga Bar un luogo speciale e si accorge che l’interazione con i ragazzi è pura energia. Come quando Michael, che si definisce “nato bravo”, va ad improfumarsi per fare bella figura davanti alla telecamera e spiega che è il profumo a dare energia a un barista.

Il Sanga Bar è un posto speciale che è il fulcro del progetto Engim, il progetto sicuramente più visibile.

Il nostro motto è “fare il bene e farlo bene”, spiegano i ragazzi, raccontando, ognuno per la sua parte, di che cosa si occupano.

Nel progetto di Engim, per persone dalle attitudini e dalle sensibilità diverse ci sono attività diverse.

Si va dal bar al restauro di mobili, alla pasticceria, ma c’è anche preparazione per un altro tipo di lavoro. Spiega ancora Thomas: “Con noi c’era Alberto che adesso lavora in un supermercato, Michele che lavora al Decathlon, Simone in azienda e Elisa in cooperativa”.

Poi c’è il bed and breakfast e il laboratorio delle idee, dove mobili che vengono donati vengono restaurati, dipinti e lavorati con frasi scritte dai ragazzi e cariche di significati positivi.

Marta Rigo, responsabile del progetto, spiega a Giulio Golia che chiede se i ragazzi vengano pagati per i lavori che fanno: “Ci sono tre step: formazione, tirocinio (con borsa di tirocinicio), poi c’è un contratto a tempo determinato perché la nostra idea, il progetto è essere un ponte tra il presente e il futuro. I ragazzi cominciano qui da noi, ma l’idea è quella di accompagnarli nel mondo fuori rendendoli più autonomi”.

