Si schianta contro un’auto in sosta e scappa. Ma la fuga finisce dentro la rotatoria
Un boato nella notte, poi il silenzio. E infine la fuga. Succede in Via Centro a Mosson di Cogollo del Cengio, dove nei giorni scorsi una vettura si è schiantata contro un’auto in sosta prima di azzardare una fuga rocambolesca durata però solo un paio di chilometri.
Secondo quanto ricostruito, il botto sarebbe avvenuto poco dopo la mezzanotte: alla guida di una vettura lanciata a velocità sostenuta, un giovane risultato poi residente in un paese della vallata. L’auto sbanda, questioni di attimi prima di schiantarsi contro la Citroen C3 parcheggiata proprio davanti casa del suo proprietario. I danni sono rilevanti, al mezzo ma anche alle pesanti fioriere che delimitano il parcheggio: il fragore allerta il vicinato, le finestre delle abitazioni tornano ad accendersi, il proprietario si affretta a scendere per realizzare quanto accaduto, ma lo spericolato conducente – dopo qualche esitazione dell’auto che fatica a ripartire – tenta la fuga tra le vie del paese. Sfrecciando – pare con semaforo rosso – anche lungo la centralissima Via Dal Zotto, dove solo per caso fortuito non incontra veicoli dall’opposto senso di marcia.
Una follia che terminerà qualche centinaia di metri dopo, stavolta con approdo e relativi danni alla nuova rotatoria di Via Priarossa, nel frattempo raggiunto anche dai Carabinieri. Un blackout di responsabilità forse agevolato da qualche bicchiere di troppo: responsabilità che ora, però, torneranno a presentare un conto assai salato fra sanzioni, sospensione o revoca della patente e fermo amministrativo. Nella migliore delle ipotesi.
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