59enne bassanese muore durante un giro in bici sulle strade del Garda

Dramma sulle strade del Garda per un ciclista bassanese di 59 anni, morto dopo essere stato colpito da un malore, in tarda mattina.

La tragedia è avvenuta a Bardolino, questa mattina martedì 19, intorno alle 11: l’uomo, Paolo Zonta, di Bassano del Grappa, stava pedalando in località Murano, quando si è accasciato a terra, colpito da un malore fatale – probabilmente un arresto cardiaco – e repentino che non gli ha lasciato scampo.



I sanitari del 118, intervenuti con ambulanza ed elicottero di Verona Emergenza, hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo, purtroppo inutilmente. Sul posto anche i carabinieri. Paolo Zonta noto come ex proprietario della concessionaria Zonta, da tempo era residente in Valpolicella.