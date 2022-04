Comunità in lacrime: è mancato improvvisamente l’ex sindaco Aldo Peruffo

Se n’è andato improvvisamente all’età di 72 anni uno dei volti più conosciuti a Trissino: Aldo Peruffo. Ne era stato anche sindaco, in carica dal 1995 al 2004 per poi ritentare la candidatura nel 2014, sfida che ha visto trionfare l’attuale primo cittadino Davide Faccio.

Peruffo è stato trovato senza vita in casa questa mattina dai familiari, allertati dalla moglie che non riusciva a mettersi in contatto con lui mentre si trovava a Brescia dal figlio. L’ipotesi più accreditata è che la morte sia sopravvenuta improvvisamente per un probabile infarto. A trovarlo, son stati i fratelli.

Uomo di animo buono e gentile con tutti, imprenditore nel settore sicurezza e padre di famiglia, dopo i dieci anni da sindaco era stato consigliere comunale e quindi, dal 2019, presidente della Fondazione Casa del Giovane del Centro di Formazione Professionale trissinese: un luogo dove ha visto passare molti giovani nel percorso formativo prima di affrontare l’ingresso nel mondo del lavoro.

Tanti i messaggi per ricordare Aldo Peruffo, dal primo cittadino di Trissino alla Fondazione Casa della Gioventù, tutti uniti nel ricordare la scomparsa del loro concittadino. “Aveva a cuore Trissino e i Trissinesi – commenta l’attuale sindaco Davide Faccio – era una persona buona e corretta”. Tanti sui social i commenti di cordoglio e commozione da parte dei suoi concittadini.