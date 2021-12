Affido familiare, nuova iniziativa della Ulss 7 con il supporto di tre imprese bassanesi

Al via la nuova iniziativa della Ulss 7 Pedemontana Fondazione Pirani-Cremona dedicata all’affido familiare. A supportare l’importante iniziativa ci sono anche tre attività commerciali di Bassano del Grappa che hanno deciso, con grande sensibilità, di sposare il progetto sociale.

La possibilità di trovare una famiglia ad un minore con genitori non in grado, momentaneamente, di occuparsi di lui offre allo stesso la garanzia di abitare in un ambiente idoneo con persone che hanno capacità di prendersene cura. La nuova famiglia potrà così garantire il mantenimento, l’istruzione e le relazioni di affetto di cui ogni minore dovrebbe non sentire mai la mancanza vivendo in un ambiente sereno e positivo.

La Ulss 7 Pedemontana ha lanciato quindi una campagna informativa per raccogliere l’adesione di nuove famiglie disposte a svolgere questa azione di solidarietà e per sostenere l’iniziativa ha chiesto l’aiuto di Mirta, il personaggio simbolo della campagna.

L’invito a supportare la campagna è stato subito accolto da tre imprese del benessere di

Bassano del Mandamento Confartigianato: Salone Lorena di viale Venezia, Salone Exclusive in piazzetta Zaine e SaloneElledi in viale Diaz. In ognuno di essi è stata esposta l’immagine di Mirta che, in un’apposita ‘tasca’, contiene tutte le informazioni sull’iniziativa e sull’Affido.

“Abbiamo aderito subito alla richiesta di collaborazione della ULSS per sostenere

questa importante iniziativa – spiega il presidente mandamentale di Bassano Sandro Venzo –. Come Confartigianato, e come realtà produttive radicate sul territorio, siamo sempre attenti a questo tipo di supporto quando si tratta di temi sociali così importanti.

Esprimo il mio ringraziamento personale, oltre a quello di tutta Confartigianato e della

ULSS 7, ai tre saloni che hanno dimostrando grande sensibilità sul tema”.