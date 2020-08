Blitz antidroga: due arresti, un denuncia e perquisizioni a tappeto per 48 ore

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

48 ore di controlli e indagini a tappeto, che hanno portato a numerose perquisizioni, a due arresti, una denuncia e al sequestro di una significativa quantità di marijuana.

E’ l’operazione “Good boys”, avviata all’alba del 30 e poi del 31 luglio dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Bassano del Grappa: circa 60 i militari impiegati, provenienti anche del comando provinciale di Vicenza e effettuata con l’ausilio delle unità cinofile della polizia locale di Thiene, Caorle e del comando provinciale della guardia di finanza di Vicenza.

19 le perquisizioni personali e locali eseguite in 48 ore su delega della Procura per un’indagine iniziata ancora nel marzo 2019: hanno toccato Bassano del Grappa, Tezze sul Brenta, Romano d’Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Mussolente, Vicenza e, in provincia di Treviso, San Zenone degli Ezzelini e Pieve del Grappa.

Due gli arrestati: un 28enne di Bassano e un 24enne di Romano d’Ezzelino Entrambi arrestati in flagranza di reato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Il primo aveva in casa una serra con 14 piante di marijuana – alte un metro – in piena infiorescenza, nonché 18 grammi di “erba” già essiccata, bilancini elettronici, telefono cellulare, materiale per il confezionamento delle dosi e 850 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il secondo è stato trovato in possesso, nella sua abitazione, di 600 grammi di marijuana suddivida in una decina di dosi, bilancini elettronici e 170 euro in contanti. In attesa dell’udienza di convalida, entrambi gli arrestati sono stati messi agli arresti domiciliari su disposizione del pubblico ministero di turno, Maria Elena Pinna e nell’udienza di convalida sono stati confermati gli arresti, con obbligo di presentazione in caserma.

Denunciato anche un 22enne di San Zenone degli Ezzelini (Treviso), trovato in possesso di 60 grammi di marijuana, mentre sono stati segnalati in Prefettura in quanto assuntori di droga quattro giovani bassanesi fra i 21 e i 27 anni (tutti trovati in possesso di piccole quantità di marijuana), due di Rosà (di 24 e 25 anni) e un 21enne di Mussolente.

Complessivamente l’attività dell’indagine “Good Guys”, coordinata dal pm Maria Elena Pinna da marzo 2019 ha portato a nove arresti (fra cui due donne), dieci denunce in stato di libertà, la segnalazione in Prefettura di venti giovani consumatori di droga e il sequestro di oltre 700v grammi di cocaina, 1,3 chilogrammi di hashih, 1,26 chilogrammi di marijuana e una serra con 14 piante, 150 semi, 0,4 grammi di chetamina, 12,7 grammi di funghi allucinogeni, 16 mila euro in contanti, nonché numerosi bilancini di precisione, sostanze da taglio, grinder, buste per il confezionamento e un’intera serra per la coltivazione.