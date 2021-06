Incidente sul lavoro, grave giovane operaio. Lavorava al tornio, eliambulanza per i soccorsi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stato trasportato in elisoccorso in massima urgenza il giovane operaio vicentino di soli 28 anni che stamattina è rimasto vittima di un nuovo – l’ennesimo nel Vicentino – incidente sul posto di lavoro, all’interno stavolta di un’azienda metalmeccanica della zona industriale di Cassola.

Si tratta di un dipendente della stessa ditta, secondo le prime indiscrezioni, impegnato su un macchinario, un tornio parallelo, in un capannone. Il ragazzo vive a Rosá ed è del 1993, E.D. sono le sue iniziali fornite dai carabinieri.

Erano le 8.15 quando, al momento per cause inspiegabili, il 28enne è rimasto impigliato nella macchina rotatrice infortunandosi in maniera grave, riportando serie lesioni al capo, alle braccia e al torace. A soccorrerlo per primi sono stati i colleghi di turno all’interno dello stabile della ditta “Reginato srl“, con richiesta di soccorso immediato inoltrato al 118. Sul posto sono giunti in una manciata di minuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa e un’ambulanza dall’ospedale di zona, per poi decidere di richiedere anche il decollo di un mezzo via cielo del Suem da Treviso per garantire trasporto celere verso il San Bortolo di Vicenza.

I sanitari professionisti si sono occupati di stabilizzare le condizioni dello sfortunato operaio, raccolto e assicurato poi all’eliambulanza, con l’aiuto dei pompieri intervenuti in via Bodi all’interno dello stabilimento. Il 28enne rosatese avrebbe perso molto sangue e le sue condizioni rimangono gravi, con la prognosi riservata. Si trova ora assistito in terapia intensiva. Ignote le cause che hanno portato all’infortunio sul posto del lavoro, su cui i tecnici dello Spisal dell’Ulss 7 Pedemontana sono chiamati a fare chiarezza nei prossimi giorni, unitamente ai carabinieri della stazione di Romano d’Ezzelino.