Si lancia sui binari con un treno in arrivo. Tragica fine per un 50enne

Non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario, quello che ha portato stamattina alla drammatica fine di un 50enne dell’area bassanese, la cui salma è stata recuperata dai binari all’interno del territorio di Cassola.

Si tratta di un uomo, che si sarebbe volontariamente lanciato sul tratto ferroviario, alla vista di un convoglio in arrivo, senza dar modo al macchinista di arrestare la corsa in tempo utile per evitare l’impatto. Per forza di cose letale, e con conseguente allarme lanciato subito al 118 per i soccorsi, purtroppo vani.

La notizia è stata resa nota in prima mattinata dal personale della stazione di Bassano del Grappa, che in seguito alla tragedia ha dovuto riprogrammare i servizi di trasporto previsti per quell’arco di tempo, in modo da consentire i rilievi sul luogo del dramma da parte della polizia ferroviaria e il recupero della salma. La linea interessata dal grave fatto di cronaca è la via di collegamento su binari tra Bassano e Cittadella.

Come noto, in casi simili, per rispetto del dolore dei familiari non vengono diffusi ulteriori dettagli e le generalità della persona deceduta. Si tratta purtroppo del secondo atto estremo volontario consumatosi in luogo pubblico in provincia di Vicenza in poche ore. Stanotte, sull’Altopiano dei Sette Comuni, una 20enne si è tolta la vita lanciandosi nel vuoto dal ponte di Valgadena.

A chi si trova a vivere una fase difficile ricordiamo ancora una volta che esistono molteplici possibilità di aiuto, ascolto e sostegno offerte da associazioni che conoscono i problemi legati ai disagi personali che possono affliggere chiunque. L’invito per chi dovesse trovarsi in difficoltà o in condizioni psicologiche di instabilità emotiva è di contattare gli operatori attivi 24 ore su 24, Telefono Amico (02 2327 2327, Telefono Azzurro (1.96.96), Progetto InOltre (800.334.343) e la Fondazione Di Leo (800.168.768). Lo possono fare anche familiari o amici per essere indirizzati su come comportarsi con persone a loro care che versano in una situazione di disagio.