Cavo dell’alta tensione si stacca e cade su auto e sopra bombole interrate. Pompieri all’opera

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione di pericolo stamattina nel cortile di un’attività produttiva della zona industriale di Bassano del Grappa, dove sono in corse le operazioni di bonifica dell’area esterna dopo la caduta di un cavo di media tensione che ha fatto scattare l’allarme.

A raccoglierlo sono stati alle 9.30 i vigili del fuoco del distaccamento locale, intervenuti insieme ai tecnici della rete pubblica dopo che la conduzione elettrica su filo si è staccata finendo su due auto in sosta e su una porzione di terreno dove risultano interrate due bombole di gas propano liquido.

Fortunatamente nessuna persona tra i dipendenti dell’azienda locale di via Pontile si trovava all’esterno al momento dell’evento accidentale, evitando guido il rischio di rimanere folgorati con conseguenze anche gravi e/o mortali. L’area d’intervento è stata delimitata dagli stessi pompieri bassanesi, i primi ad arrivare nel piazzale, tenendo a debita distanza di sicurezza le persone presenti e in attesa degli operatori Enel.

Gli stessi risultano ancora al lavoro, sul finire della mattinata, per le fasi di isolamento del tratto di rete elettrica in particolare per prevenire contatti con le bombole gpl e poi per la risoluzione definitiva del problema. Le automobili parcheggiate di fronte al capannone non avrebbero subito particolari danni.